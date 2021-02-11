Футболисты "Аль-Ахли" заняли третье место на клубном чемпионате мира

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты египетского клуба "Аль-Ахли" заняли третье место на клубном чемпионате мира, который проходит в Катаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в игре за третью итоговую позицию каирская команда одолела в серии послематчевых пенальти бразильский "Палмейрас" из Сан-Паулу со счетом 3:2. Основное время встречи завершилось вничью - 0:0. В матче за пятое место катарский "Аль-Духаиль" обыграл "Ульсан" из Республики Корея с результатом 3:1.

Также сегодня в финальном поединке клубного мирового первенства триумфатор европейской Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" встретится с победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ мексиканским "Тигресом" из Монтеррея. В полуфинале немецкий клуб переиграл "Аль-Ахли" - 2:0, а "тигры" одолели обладателя Кубка Либертадорес "Палмейрас" - 1:0. Для лучшего немецкого клуба это будет второй финал клубного мирового первенства, в 2013 году баварцы обыграли в решающем поединке марокканский клуб "Раджа Касабланка" со счетом 2:0. Футболисты "Тигреса" впервые поспорят за главный приз этого турнира.

Победителем прошлого розыгрыша стал английский "Ливерпуль", одолевший в решающем поединке бразильский "Фламенго" из Рио-де-Жанейро со счетом 1:0 (в дополнительное время). В игре за третье место мексиканский "Монтеррей" в серии послематчевых пенальти взял верх над клубом "Аль-Хиляль" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

Чаще других клубный чемпионат планеты выигрывал испанский "Реал" из Мадрида, у которого четыре трофея. На один меньше у еще одного испанского гранда - "Барселоны".-0-