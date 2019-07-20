Футболисты Алжира обыграли в финале Сенегал и во второй раз стали обладателями Кубка африканских наций

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Алжира во второй раз стали победителями розыгрыша Кубка африканских наций, который завершился в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке в Каире алжирцы открыли счет уже на 2-й минуте, когда мяч после удара Багдада Бунеджаха рикошетом от одного из защитников соперников попал в ворота. В дальнейшем сенегальские футболисты полностью владели инициативой, имели немало возможностей отличиться, но так и не смогли отыграться. В итоге футболисты Алжира удержали свое минимальное преимущество и выиграли 1:0.

Это вторая победа алжирцев в Кубке африканских наций - в 1990-м они обыграли в финале нигерийцев (1:0). Еще один раз, в 1980 году, алжирские футболисты проиграли в решающем поединке все той же сборной Нигерии (0:3). Сенегальцы во второй добрались до финала и вновь, как и в 2002 году, не смогли завоевать главный трофей африканского футбола. Тогда они уступили Камеруну в серии послематчевых пенальти.

Обладателем бронзы нынешнего турнира стала Нигерия, одолевшая в матче за 3-е место Тунис - 1:0.

Нынешний розыгрыш Кубка африканских наций был 32-м по счету. Больше всех титулов у Египта - 7, футболисты Камеруна 5 раз были сильнейшими, у сборной Ганы 3 трофея.-0-