Футболисты Аргентины победили Чили и взяли бронзу Кубка Америки

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Аргентины заняли 3-е место в розыгрыше Кубка Америки, одолев победителей двух последних турниров чилийцев 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча двух извечных соперников проходила в жесткой борьбе со множеством силовых единоборств. Результатом одного из них стало удаление на 37-й минуте лидера аргентинцев Лионеля Месси, повздорившего с чилийцем Гари Меделем, который также бы выдворен с поля.

До этого аргентинские футболисты сумели отличиться дважды - на 12-й минуте счет открыл Серхио Агуэро, а через 10 минут Пауло Дибала удвоил результат.

Во втором тайме чилийцы бросились отыгрываться, и на 59-й минуте игры Артуро Видаль отыграл один мяч, реализовав пенальти. В оставшееся игровое время обе команды могли поразить ворота друг друга, но счет не изменился - 2:1 в пользу Аргентины.

Сегодня поздно вечером в решающем матче за Кубок Америки на поле легендарного стадиона "Маракана" в Рио-де-Жанейро хозяева турнира бразильцы встретятся с перуанцами.

В полуфиналах Бразилия победила Аргентину - 2:0, а футболисты Перу разгромили чилийцев со счетом 3:0.

Нынешний розыгрыш Кубка Америки 46-й по счету. Футболисты Уругвая выигрывали этот турнир 15 раз, у Аргентины на один титул меньше, Бразилия 8 раз владела самым престижным трофеем южноамериканского футбола.-0-