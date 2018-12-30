Футболисты "Арсенала" крупно проиграли "Ливерпулю"

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперник футболистов БАТЭ по1/16 финала Лиги Европы лондонский "Арсенал" потерпел разгромное поражение в чемпионате Англии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало гостевой встречи с лидером премьер-лиги "Ливерпулем" сложилось для "канониров" удачно. На 11-й минуте игры Энсли Мэйтленд-Найлс открыл счет, но, как оказалось, это был последний успех "Арсенала". Через три минуты Роберто Фирмино сравнял результат, а еще через минуту вывел хозяев вперед. Вскоре Садио Мане забил третий мяч, а перед самым перерывом Мохамед Салах реализовал пенальти - 4:1.

Во втором тайме лондонцы сразу пошли в атаку, но успеха не добились. А на 65-й минуте игры хозяева получили право на второй пенальти, который четко исполнил Роберто Фирмино, установивший окончательный результат - 5:1.

Роберто Фирмино

После этой виктории у "Ливерпуля" стало 54 очка, идущий вторым лондонский "Тоттенхэм" имеет 45 баллов, у "Манчестер Сити" на очко меньше, лондонский "Челси" имеет 40 очков, у "Арсенала" 38 баллов.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы между БАТЭ и "Арсеналом" состоятся 14 февраля (в Борисове) и 21 февраля (в Лондоне).-0-