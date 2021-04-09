Футболисты "Арсенала" не удержали победу над "Славией" в 1/4 финала Лиги Европы

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Старого Света состоялись первые четвертьфинальные встречи Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты лондонского "Арсенала" в домашнем матче с пражской "Славией" вышли вперед на 86-й минуте, но не смогли удержать победу, пропустив мяч на последней минуте компенсированного времени - ничья 1:1.

В остальных поединках выиграли гости. В Амстердаме итальянская "Рома" одержала волевую викторию над нидерландским "Аяксом" - 2:1. Английский "Манчестер Юнайтед" переиграл на выезде испанскую "Гранаду" со счетом 2:0. В хорватском Загребе местное "Динамо" уступило испанскому "Вильярреалу" с результатом 0:1.

Ответные поединки за выход в полуфинал пройдут 15 апреля.-0-