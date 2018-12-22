Футболисты "Арсенала" победили "Бернли" в матче 18-го тура английской премьер-лиги

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперники борисовского БАТЭ по 1/16 финала Лиги Европы футболисты лондонского "Арсенала" одержали 11-ю победу в нынешнем чемпионате Англии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в домашнем поединке 18-го тура с одним из аутсайдеров первенства "Бернли" лондонцы открыли счет на 14-й минуте после эффектной многоходовой комбинации, которую завершил Пьер-Эмерик Обамеянг. После гола хозяева продолжали владеть инициативой, но до перерыва зрители больше не увидели забитых мячей. В самом начале второй половины встречи Обамеянг оформил дубль, а на 63-й минуте Эшли Барнс отыграл один гол. В концовке игры уже в компенсированное время Алекс Ивоби сделал счет 3:1 в пользу "канониров". После этого успеха в активе "Арсенала" стало 37 очков. Подопечные Унаи Эмери вместе с земляками из "Челси", который был соперником БАТЭ в групповом этапе ЛЕ, делят 4-5-е места.

Накануне лидер премьер-лиги "Ливерпуль" переиграл на выезде "Вулверхэмптон" со счетом 2:0 и набрал 48 баллов. На 4 очка отстает действующий чемпион Англии "Манчестер Сити", который сегодня примет на своем поле лондонский "Кристал Пэлас". Идущий третьим столичный "Тоттенхэм" (39 очков) свой матч 18-го тура проведет 23 декабря в Ливерпуле против "Эвертона".

Матчи 1/16 финала Лиги Европы между БАТЭ и "Арсеналом" состоятся 14 февраля в Борисове и 21 февраля в Лондоне.-0-