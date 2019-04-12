Футболисты "Арсенала" победили "Наполи" в первом четвертьфинале Лиги Европы

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лондонский "Арсенал" выиграл у "Наполи" со счетом 2:0 в домашнем матче 1/4 финала футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Оба мяча хозяева забили в первой половине встречи - на 15-й минуте отличился Аарон Рэмзи, а через 10 минут защитник неаполитацев Калиду Кулибали отправил мяч в свои ворота.
Еще один клуб из британской столицы "Челси" в Праге одолел чешскую "Славию" - 1:0. В испанском дерби футболисты "Валенсии" обыграли на выезде "Вильярреал" со счетом 3:1. Португальская "Бенфика" в Лиссабоне была сильнее немецкого "Айнтрахта" - 4:2.
Ответные матчи за путевки в полуфинал Лиги Европы состоятся 18 апреля.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3838 BYN
|2.378 BYN
|2.385 BYN
|USD
|2.1131 BYN
|2.112 BYN
|2.116 BYN
|RUB
|3.2815 BYN
|3.278 BYN
|3.284 BYN