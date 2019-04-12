Футболисты "Арсенала" победили "Наполи" в первом четвертьфинале Лиги Европы

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лондонский "Арсенал" выиграл у "Наполи" со счетом 2:0 в домашнем матче 1/4 финала футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба мяча хозяева забили в первой половине встречи - на 15-й минуте отличился Аарон Рэмзи, а через 10 минут защитник неаполитацев Калиду Кулибали отправил мяч в свои ворота.

Еще один клуб из британской столицы "Челси" в Праге одолел чешскую "Славию" - 1:0. В испанском дерби футболисты "Валенсии" обыграли на выезде "Вильярреал" со счетом 3:1. Португальская "Бенфика" в Лиссабоне была сильнее немецкого "Айнтрахта" - 4:2.

Ответные матчи за путевки в полуфинал Лиги Европы состоятся 18 апреля.-0-