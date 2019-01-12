Футболисты "Арсенала" проиграли в матче чемпионата Англии

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперники борисовского БАТЭ в плей-офф Лиги Европы футболисты лондонского "Арсенала" проиграли в матче чемпионата Англии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом тайме гостевого поединка 22-го тура с "Вест Хэмом" подопечные Унаи Эмери имели небольшое преимущество, но не реализовали его, а в начале второй половины встречи Дэклан Райс вывел хозяев вперед. Пропустив мяч, "Арсенал" пытался выровнять положение, но счет 1:0 в пользу "Вест Хэма" не изменился. После этой игры у "канониров" осталось 41 очко, и они по-прежнему занимают 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Впереди "Ливерпуль", у которого 54 очка, вторым идет действующий чемпион Англии "Манчестер Сити", набравший 50 баллов, третье место занимает лондонский "Тоттенхэм" - 48 очков, у лондонского "Челси" 44 зачетных балла.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы между БАТЭ и "Арсеналом" состоятся 14 февраля (в Борисове) и 21 февраля (в Лондоне).-0-