Футболисты "Арсенала" разгромили "Фулхэм" в чемпионате Англии

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперник футболистов БАТЭ по 1/16 финала Лиги Европы лондонский "Арсенал" прервал неудачную серию в матчах чемпионата Англии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке 21-го тура "канониры" разгромили лондонский "Фулхэм" со счетом 4:1. Набрав 41 очко, футболисты "Арсенала" сохранили за собой 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Лидер турнира "Ливерпуль", имеющий 54 очка, 3 января сыграет в гостях у действующего чемпиона Англии "Манчестер Сити", у которого 45 баллов и третье место в таблице. На второй позиции находится лондонский "Тоттенхэм", который уверенно переиграл на выезде "Кардифф Сити" - 3:0, и имеет сейчас 48 очков. Четвертым идет бывший соперник борисовчан по групповому этапу ЛЕ лондонский "Челси", набравший 43 очка.

Сегодня "Челси" примет на своем поле гостей из "Саутгемптона".

Матчи 1/16 финала Лиги Европы между БАТЭ и "Арсеналом" состоятся 14 февраля (в Борисове) и 21 февраля (в Лондоне).-0-