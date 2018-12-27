Футболисты "Арсенала" сыграли вничью в матче чемпионата Англии

27 декабря, Минск/Корр. БЕЛТА/. Соперники борисовского БАТЭ в плей-офф Лиги Европы футболисты лондонского "Арсенала" сыграли вничью в матче чемпионата Англии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гостевой поединок 19-го тура с "Брайтоном" лондонцы начали с позиции силы и результатом их преимущества стал гол Пьера-Эмерика Обамеянга на 7-й минуте игры. Однако потом хозяева смогли наладить взаимодействие и через полчаса Юрген Локадия сравнял результат. Во втором тайме игра шла на встречных курсах, но счет не изменился -1:1. После этой встречи в активе "канониров" стало 38 очков и они занимают 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

Лидер турнира "Ливерпуль" разгромил на своем поле "Ньюкасл" со счетом 4:0 и набрал 51 очко. Идущий вторым лондонский "Тоттенхэм" также у себя дома не оставил шансов "Борнмуту" - 5:0, набрав 45 баллов. На очко меньше у действующего чемпиона Англии "Манчестер Сити", который потерпел второе поражение подряд, уступив на выезде "Лестеру" с результатом 1:2. Замыкает квартет лидеров бывший соперник борисовчан по групповому этапу ЛЕ лондонский "Челси", у которого после выездной победы над "Уотфордом" (2:1) стало 40 очков.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы между БАТЭ и "Арсеналом" состоятся 14 февраля в Борисове и 21 февраля в Лондоне.-0-