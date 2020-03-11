Футболисты "Аталанты" и "Лейпцига" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянская "Аталанта" и немецкий "Лейпциг" стали первыми участниками четвертьфинальной стадии футбольной Лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты "Аталанты" после крупной домашней виктории над испанской "Валенсией" (4:1) и в гостях добились победы 4:3. Голевой покер у победителей оформил словенский легионер Йосип Иличич.

Дубль австрийца Марселя Забитцера и гол шведа Эмиля Форсберга принесли победу "Лейпцигу" в домашнем поединке с английским "Тоттенхэмом" - 3:0. В Лондоне представители немецкой бундеслиги также были сильнее - 1:0.

Еще две ответные встречи 1/8 финала пройдут сегодня: "Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания; результат первого матча - 0:1), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия; результат первого матча - 1:2).

Остальные поединки за выход в четвертьфинал состоятся на следующей неделе:

17 марта

"Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Мадрид, Испания; первый матч - 2:1), "Ювентус" (Турин, Италия) - "Лион" (Франция; первый матч - 0:1);

18 марта

"Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия; первый матч - 1:1), "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Челси" (Лондон, Англия; первый матч - 3:0).

Первые четвертьфиналы Лиги чемпионов проведут 7 и 8 апреля, ответные - 14 и 15 апреля. Полуфинальные встречи состоятся 28-29 апреля и 5-6 мая, решающий поединок главного континентального турнира Старого Света пройдет 30 мая в Стамбуле.-0-