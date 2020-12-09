Футболисты "Аталанты" пробились в 1/8 финала Лиги Европы

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на футбольных полях Европы проходят заключительные поединки группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В квартете D вторую путевку в 1/8 финала завоевала итальянская "Аталанта" из Бергамо, одолевшая в Амстердаме нидерландский "Аякс" со счетом 1:0. Победный гол на 85-й минуте игры забил колумбийский форвард гостей Луис Мурьель. В другом матче этой группы английский "Ливерпуль", который досрочно обеспечил себе первое место, в датском Хернинге сыграл вничью с местным клубом "Мидтьюлланн" - 1:1. Итоговое положение команд: "Ливерпуль" - 13 очков, "Аталанта" - 11, "Аякс" - 7, "Мидтьюлланн" - 2.

Футболисты "Пари Сен-Жермен", выступающие в группе Н, разгромили в столице Франции турецкий "Истанбул" - 5:1. Хет-трик оформил Неймар, голевой дубль в активе Килиана Мбаппе. Вчера эта встреча была прервана на 19-й минуте при счете 0:0 из-за конфликта судейской бригады

с командой гостей. Также вчера немецкий "Лейпциг" у себя дома с результатом 3:2 обыграл английский "Манчестер Юнайтед", оставив его без плей-офф Лиги чемпионов. Итоговое положение команд: "Пари Сен-Жермен" - 12 очков, "Лейпциг" - 12, "Манчестер Юнайтед" - 9, "Истанбул" - 3.

Позже московский "Локомотив" с белорусским форвардом Виталием Лисаковичем в составе сыграет в Мюнхене с победителем группы А немецкой "Баварией". Австрийский "Зальцбург" примет у себя дома испанский "Атлетико" из Мадрида. Положение команд после пяти туров: "Бавария" - 13 очков, "Атлетико" - 6, "Зальцбург" - 4, "Локомотив" - 3.-0-