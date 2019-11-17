Футболисты Австрии и Хорватии вышли в финал Евро-2020

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За тур до финиша отборочного турнира известны 16 из 24 участников финального турнира футбольного чемпионата Европы 2020 года. Очередными финалистами стали сборные Хорватии и Австрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Хорваты в домашнем поединке восьмого тура квалификационной группы Е одержали волевую викторию над Словакией со счетом 3:1 и обеспечили себе первое место. Футболисты Уэльса победили в Баку команду Азербайджана - 2:0. Турнирное положение: Хорватия - 17 очков (8 матчей), Венгрия - 12 (7), Уэльс - 11 (7), Словакия - 10 (7), Азербайджан - 1 (7).
Австрийцы в девятом туре состязаний в группе G переиграли в Вене гостей из Северной Македонии со счетом 2:1. Лидер этой группы сборная Польши с таким же результатом победила в гостях израильтян. Футболисты Словении на своем поле одолели команду Латвии - 1:0. Латвийская сборная потерпела девятое поражение в девяти матчах. Турнирное положение после девяти туров: Польша - 22, Австрия - 19, Словения - 14, Северная Македония - 11, Израиль - 11, Латвия - 0.
Ранее путевки в финальную часть континентального первенства завоевали команды Англии, Бельгии, Франции, Финляндии, Германии, Нидерландов, Чехии, Украины, Швеции, Испании, Италии, Польши, России и Турции.
Остальные восемь участников Евро-2020 определятся после игр последнего тура, которые пройдут 17-19 ноября.-0-