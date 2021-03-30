Футболисты Азербайджана проиграли Сербии в квалификации чемпионата мира

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые матчи 3-го тура отборочного турнира футбольного чемпионата мира проходят сегодня в евроквалификации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В квалификационной группе А футболисты сборной Азербайджана после стартового гостевого поражения от португальцев (0:1) принимали в Баку команду Сербии и снова уступили - 1:2. Позже команда Люксембурга, сенсационно обыгравшая в гостях ирландцев (1:0), сыграет на своем поле с действующим чемпионом Европы сборной Португалии. Положение команд: Сербия - 7 очков (3 матча), Португалия - 4 (2), Люксембург - 3 (1), Азербайджан - 0 (2), Ирландия - 0 (2).

В группе Н команда Кипра в Никосии взяла верх над словенцами - 1:0. Также сегодня россияне сыграют в Трнаве со словаками, а в Риеке хорваты примут мальтийцев. Положение команд: Россия - 6 очков (2 матча), Кипр - 4 (3), Словения - 3 (3), Хорватия - 3 (2), Словакия - 2 (2), Мальта - 1 (2).

Футболисты Беларуси в своем втором поединке квалификационной группы Е сыграют в Левене с бельгийцами. В Кардиффе сборная Уэльса встретится с чешской дружиной. На старте отборочного турнира мирового первенства подопечные Михаила Мархеля выиграли в Минске у эстонцев - 4:2, сборная Бельгии сначала победила в Брюсселе команду Уэльса - 3:1, а затем в Праге разошлась миром с чехами - 1:1. Положение команд: Чехия - 4 очка (2 матча; разница мячей - 7-3), Бельгия - 4 (2; 4-2), Беларусь - 3 (1; 4-2), Уэльс - 0 (1; 1-3), Эстония - 0 (2; 4-10).-0-