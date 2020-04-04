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04 апреля 2020, 19:40

Футболисты БАТЭ добыли первую победу в чемпионате Беларуси, обыграв на своем поле "Рух"

Во время матча. Фото ФК БАТЭ
Во время матча. Фото ФК БАТЭ
Новости темы "Чемпионат Беларуси по футболу-2020"
"Шахтер" и "Неман" сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси
Призеры минувшего футбольного чемпионата Беларуси проведут сегодня домашние матчи 3-го тура

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ добыли первые очки в 30-м чемпионате Беларуси, одолев на своем поле брестский "Рух" с минимальным перевесом 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух стартовых поражений от "Энергетика-БГУ" (1:3) и "Славии" (1:2), вице-чемпионам страны отступать было некуда. Поэтому встречу с дебютантом высшей лиги на "Борисов-Арене" подопечные Кирилла Альшевского начали очень активно и на 7-й минуте вышли вперед после гола Станислава Драгуна. Хозяева продолжали владеть инициативой, но до финального свистка так и не смогли увеличить свое преимущество.

Также сегодня солигорский "Шахтер" сыграл вничью с гродненским "Неманом" - 0:0.

"Шахтер" и "Неман" сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси"Шахтер" и "Неман" сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси
Встреча на поле солигорского стадиона "Строитель" получилась не очень зрелищной, немногочисленные зрители так и не дождались забитых мячей.

Позже чемпион Беларуси брестское "Динамо" на своем поле встретится с мозырской "Славией".

В пятницу, 3 апреля, состоялись два стартовых поединка 3-го тура. Футболисты минского "Динамо" после поражений от "Руха" (0:1) и "Минска" (2:3) уверенно переиграли у себя дома жодинское "Торпедо-БелАЗ" со счетом 2:0. Торпедовцы в двух первых турах с одинаковым результатом 1:0 победили солигорский "Шахтер" и бобруйскую "Белшину".

Минское "Динамо" обыграло "Торпедо-БелАЗ", одержав первую победу в нынешнем чемпионате БеларусиМинское "Динамо" обыграло "Торпедо-БелАЗ", одержав первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси
С самого начала встречи подопечные Сергея Гуренко захватили инициативу, заставив "автозаводцев" обороняться. До перерыва атаки динамовцев дважды завершились голами: на 21-й минуте счет открыл экс-торпедовец Владислав Климович, а еще через 20 минут Карло Бручич закрепил успех минчан.

Бобруйчане вчера потерпели третье поражение подряд, уступив на своем поле со счетом 0:1 "Городее", для которой это первая виктория в нынешнем турнире.

Футболисты "Городеи" одержали гостевую победу над "Белшиной" в 3-м туре чемпионата БеларусиФутболисты "Городеи" одержали гостевую победу над "Белшиной" в 3-м туре чемпионата Беларуси
На поле бобруйского стадиона имени Александра Прокопенко "Городея" одолела местную "Белшину" с минимальным преимуществом - 1:0. Победный гол на 66-й минуте игры забил Лазар Сайчич.

В воскресенье, 5 апреля, центральным поединком станет столичное дерби между "Энергетиком-БГУ" и "Минском". Эти команды одержали по две победы. Кроме того, в этот день "Витебск" примет в Борисове "Смолевичи", а "Ислочь" на стадионе ФК "Минск" встретится со "Слуцком".

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Минск" - 6 очков (2 матча), "Энергетик-БГУ" - 6 (2), "Ислочь" - 6 (2), "Торпедо-БелАЗ" - 6 (3).-0-

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