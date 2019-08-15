Футболисты БАТЭ и "Шахтера" проведут матчи квалификации футбольной Лиги Европы

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы проведут сегодня ответные поединки 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" примут чемпиона Боснии и Герцеговины "Сараево". Игру, которая начнется в 20.00, будет судить бригада арбитров из Нидерландов во главе с Кевином Бломом. Неделю назад в Зенице чемпионы Беларуси одержали победу со счетом 2:1 и сегодня также намерены добиться успеха и выйти в плей-офф квалификации ЛЕ. Если БАТЭ победит, то поспорит за выход в групповой этап с победителем пары "Астана" (Казахстан) - "Валетта" (Мальта). В их первой встрече казахстанский клуб неделю назад разгромил соперников на своей арене со счетом 5:1.

Гораздо труднее придется сегодня солигорскому "Шахтеру", который в первой встрече уступил на выезде итальянскому "Торино" с разгромным счетом 0:5. Сегодня в 20.00 на минском стадионе "Динамо" горняки попытаются взять реванш и реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Встречу рассудит бригада румынских рефери, которую возглавит Раду Петреску. Победитель этого противостояния сыграет в плей-офф с лучшей командой пары "Пюник" (Армения) - "Вулверхэмптон" (Англия). В первой игре в Ереване английская дружина одержала крупную победу - 4:0.-0-