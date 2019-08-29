Футболисты БАТЭ не смогли выйти в групповой этап Лиги Европы, уступив "Астане" по сумме двух матчей

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ не смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч казахстанской "Астане", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в ответном поединке раунда плей-офф Лиги Европы на поле "Борисов-Арены" хозяева победили 2:0. Неделю назад в Нур-Султане казахстанский чемпион выиграл со счетом 3:0 и продолжит выступление в еврокубках.

Встречу борисовчане начали очень активно, и уже на 6-й минуте Максим Скавыш открыл счет. Хозяева продолжали атаковать, имели немало возможностей увеличить свое преимущество, но до перерыва забить второй мяч не смогли.

Во второй половине встречи подопечные Алексея Баги также владели инициативой, и на 85-й минуте дальний удар Евгения Яблонского достиг цели - 2:0. В оставшееся время чемпионы Беларуси могли забить третий гол, но мяч в ворота больше не попал.

БАТЭ завершил свой еврокубковый сезон.

Футболисты "Астаны", в которой играет белорусский полузащитник Иван Маевский, узнают своих соперников по групповому этапу Лиги Европы 30 августа после жеребьевки, которая пройдет в Монако.-0-

Фото Сергея Шелега