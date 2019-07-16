Футболисты БАТЭ отправились в Польшу на ответный матч 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов с "Пястом"

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ отправились в польский Гливице на ответный матч квалификации Лиги чемпионов с "Пястом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер чемпионов Беларуси Алексей Бага включил в выездной список 20 футболистов:

вратари - Денис Щербицкий, Антон Чичкан, Александр Свирский;

защитники - Алексей Риос, Захар Волков, Дмитрий Бессмертный, Эмиль Йоханссен, Александр Филипович, Джамалдин Ходжаниязов;

полузащитники - Дмитрий Бага, Игорь Стасевич, Евгений Березкин, Виллюм Тор Виллюмссон, Эрвейн Мукам, Евгений Яблонский, Слободан Симович;

нападающие - Максим Скавыш, Яссе Туоминен, Неманья Милич, Владислав Мухамедов.

В завтрашнем поединке борисовской команде не смогут помочь несколько игроков основного состава - травмированные форварды Антон Сарока, Боян Дубаич, защитник Егор Филипенко, а также дисквалифицированный полузащитник Станислав Драгун.

Ответная игра 1-го квалификационного раунда на поле городского стадиона в Гливице начнется в 21.00 по белорусскому времени. Первая встреча, состоявшаяся 10 июля на поле "Борисов-Арены", завершилась вничью - 1:1. Победитель белорусско-польской двухматчевой дуэли во втором круге встретится с лучшей командой пары "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия). В первой игре норвежцы победили североирландцев на их поле со счетом 2:0.-0-