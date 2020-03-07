Футболисты БАТЭ победили "Гомель" в последнем спарринге межсезонья

Во время матча. Фото ФК БАТЭ

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили "Гомель" со счетом 3:2 в заключительном контрольном матче перед стартом нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Фото ФК БАТЭ

В игре, проходившей на поле Городского борисовского стадиона, вице-чемпионы к 52-й минуте вели 3:0 после точных ударов исландского легионера Виллюма Виллюмссона, Станислава Драгуна и Евгения Березкина. Затем подопечные Кирилла Альшевского несколько сбавили обороты, позволив гомельчанам сократить разрыв до минимума.

В понедельник, 9 марта, БАТЭ откроет новый сезон гостевым четвертьфинальным поединком розыгрыша Кубка Беларуси с минским "Динамо". Ответная встреча за выход в полуфинал состоится 14 марта в Борисове.

В других четвертьфиналах кубкового турнира действующий обладатель трофея солигорский "Шахтер" сыграет с жодинским "Торпедо-БелАЗом", а чемпион страны брестское "Динамо" будет соперничать с "Ислочью". Мозырская "Славия" вышла в полуфинал без борьбы из-за снятия могилевского клуба "Дняпро".-0-