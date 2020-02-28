Футболисты БАТЭ победили казахстанский "Актобе" и украинский "Рух" в конце турецкого сбора

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ двумя победами завершили заключительный предсезонный сбор в турецком Белеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сегодняшнем спарринге вице-чемпионы Беларуси обыграли казахстанский "Актобе" с минимальным перевесом - 2:1. В составе борисовчан голы забили Илья Василевич и Захар Волков. Во втором контрольном поединке БАТЭ одолел украинский "Рух" из Львова со счетом 1:0. Победный гол на 84-й минуте игры забил Павел Нехайчик. Теперь команда Кирилла Альшевского возвращается домой и 9 марта проведет первый официальный матч нового сезона в гостях у минского "Динамо" в четвертьфинале Кубка Беларуси.

Бронзовые призеры белорусского первенства футболисты солигорского "Шахтера" разгромили на своем поле обладателя бронзы литовского чемпионата "Ритеряй" из Вильнюса - 4:0. Голевой дубль оформил Аздрен Лулаку, один гол в свой актив записал Георгий Диасамидзе, а еще один мяч гости забили в свои ворота. Новый сезон "Шахтер" начнет 4 марта поединком за Суперкубок с брестским "Динамо".

Также сегодня жодинское "Торпедо-БелАЗ" в Турции разошлось миром с российской "Балтикой" из Калининграда - 0:0. На 1 марта у подопечных Юрия Пунтуса намечена контрольная встреча с финалистом Кубка Украины клубом "Ингулец" из Перово.-0-