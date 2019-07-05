Футболисты БАТЭ победили минское "Динамо" в чемпионате Беларуси

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ обыграли минское "Динамо" со счетом 2:1 в центральном поединке 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая половина сегодняшнего матча на поле столичного стадиона "Трактор" прошла с незначительным преимуществом борисовчан, и на 39-й минуте они добились успеха. Очередная затяжная атака действующих чемпионов с левого фланга завершилась проникающей передачей Эрвейна Мукама на капитана БАТЭ Игоря Стасевича, который с линии штрафной площади точно пробил под перекладину ворот Максима Плотникова. Вскоре минчане были близки к тому, чтобы сравнять счет, но мяч после штрафного удара Алексея Гавриловича угодил в штангу.

Но почти сразу после перерыва хозяевам удалось отыграться - на 54-й минуте игры счет сравнял хорватский легионер динамовцев Динко Треботич. Однако последнее слово все же осталось за борисовчанами, победу которым на 82-й минуте встречи принес сербский форвард Неманья Милич, несколькими минутами ранее вышедший на замену . Борисовчане вышли на первое место.

Сегодня в другом матче футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" примут на своей арене могилевский "Дняпро". Жодинцы не проигрывают три тура кряду, могилевчане потерпели два фиаско подряд.

Лидер турнира брестское "Динамо" свой поединок 14-го тура проведет 6 июля в гостях у футболистов "Витебска". Брестчане остаются единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения, у них 10 побед и 3 ничьи. Витебские футболисты играют неровно, чередуя выигрыши и проигрыши. Также в субботу еще один фаворит - солигорский "Шахтер" - сыграет у себя дома с "Минском", столичный "Энергетик-БГУ" примет гостей из гродненского "Немана".

Заключительные встречи 14-го тура состоятся 7 июля: "Ислочь" (Минский район) - "Славия" (Мозырь), "Слуцк" - "Торпедо" (Минск), "Гомель" - "Городея".

Положение в лидирующей группе: БАТЭ - 34 очка (14 матчей), "Динамо" (Брест) - 33 (13), "Шахтер" - 28 (13), "Динамо" (Минск) - 25 (14), "Торпедо-БелАЗ" - 24. На последнем, 16-м месте, - столичное "Торпедо", у которого 6 очков, на два больше у "Гомеля", по 10 баллов в активе "Слуцка" и "Дняпра".-0-