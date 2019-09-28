Футболисты БАТЭ победили "Неман" в чемпионате Беларуси

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили гродненский "Неман" со счетом 1:0 в домашеем матче 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победный гол на 23-й минуте игры забил сербский форвард борисовчан Боян Дубаич.
Жодинское "Торпедо-БеляАЗ" в первом поединке под руководством Юрия Пунтуса обыграло на своем поле гостей из "Гомеле" со счетом 2:0. На 6-й минуте Игорь Кузьменок забил первый мяч, а в начале второго тайма Валений Горбачик установил окончательный результат.
После семиматчевой серии без побед футболисты стличного "Энергетика-БГУ" разгромили земляков из "Минска" - 6:1. В этой встрече голевой покер оформил 20-летний форвард Илья Шкурин. Могилевский "Дняпро" переиграл н своей арене футболистов "Слуцка" со счетом 2:0. Оба гола были забиты во второй половине игры - сначала отличился Зоран Марушич, а второй гол забил Роман Грибовский.
Заключительные матчи этого тура состоятся 29 сентября: "Динамо" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск), "Славия" (Мозырь) - "Городея", "Витебск" - "Ислочь" (Минский район).
Положение в группе лидеров: "Динамо" (Брест) - 58 очков (23 матча), "Шахтер" - 53 (22), БАТЭ - 53 (22), "Динамо" (Минск) - 43 (21), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (23).-0-