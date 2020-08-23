Футболисты БАТЭ победили "Неман" в матче чемпионата Беларуси

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ обыграли гродненский "Неман" с результатом 2:0 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи в Гродно хозяева имели небольшое преимущество, но не реализовали свои возможности для взятия ворот. Зато гости успешно оборонялись, а на 42-й минуте в одной контратак свой шанс использовал Максим Скавыш. После перерыва игра проходила по тому же сценарию - гродненцы безуспешно атаковали, а борисовчане умело защищались и на 54-й минуте увеличили свое преимущество после эффектного гола Павла Нехайчика прямо с углового удара.

Еще два фаворита национального первенства в этом туре потерпели поражения. Солигорский "Шахтер" проиграл в Минске футболистам "Ислочи" со счетом 2:4, а действующие чемпионы страны брестские динамовцы у себя дома неожиданно уступили одному из аутсайдеров турнира

бобруйской "Белшиной" со счетом 1:2.

Результаты остальных встреч: "Слуцк" - "Динамо" (Минск) - 1:2, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Смолевичи" - 4:1, "Городея" - "Рух" (Брест) - 1:3, "Славия" (Мозырь) - "Витебск" - 1:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Минск" - 1:1.

Турнирное положение: "Шахтер" - 43 очка (22 матча), БАТЭ - 43 (22), "Неман" - 38 (21), "Ислочь" - 35 (22), "Торпедо-БелАЗ" - 35 (22), "Динамо" (Минск) - 33 (21), "Энергетик-БГУ" - 34 (22), "Рух" - 33 (22), "Витебск" - 30 (22), "Динамо" (Брест) - 29 (20), "Славия" - 24 (20), "Слуцк" - 21 (21), "Городея" - 20 (22), "Минск" - 19 (19), "Белшина" - 19 (22), "Смолевичи" - 14 (20).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, в активе которого 12 мячей.

В следующем туре встречаются: "Рух" - "Неман", "Белшина" - "Ислочь", "Шахтер" - "Витебск", "Торпедо-БелАЗ" - "Славия", "Энергетик-БГУ" - "Слуцк", "Минск" - "Городея", БАТЭ - "Смолевичи", "Динамо" (Минск) - "Динамо" (Брест).-0-

Фото Леонида Щеглова