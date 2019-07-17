Футболисты БАТЭ победили "Пяст" и вышли во 2-й круг квалификации Лиги чемпионов

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ вышли во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на поле городского стадиона в Гливице чемпионы Беларуси обыграли польский "Пяст" со счетом 2:1.

Первую половину игры подопечные Алексея Баги начали за здравие и минут 15 полностью владели инициативой. Однако атакам борисовчан не хватало острого завершения, а те немногие моменты, которые были у Яссе Туоминена и его партнеров опасности воротам "Пяста" не представляли. Постепенно хозяева завладели преимуществом и на 21-й минуте после верховой передачи с левого фланга атаки Якуб Червиньски поразил ворота Антона Чичкана. Пропустив мяч, борисовчане пытались наладить атакующую игру, но до перерыва у них ничего не получилось. Во второй половине встречи долгое время шла вязкая борьба почти без угроз воротам. Когда до финиша второго тайма оставалось 15 минут чемпионы Беларуси резко прибавили в движении и на 82-й минуте заработали пенальти, который реализовал вышедший на замену Эрвейн Мукам. А еще через 5 минут капитан БАТЭ Игорь Стасевич отлично выполнил штрафной удар, а Захар Волков замкнул верховую подачу - 2:1. Первая встреча на поле "Борисов-Арены" завершилась вничью 1:1.

Во втором раунде квалификации главного континентального турнира БАТЭ встретится норвежским "Русенборгом". Первый матч состоится в Борисове 23 или 24 июля, повторный - 30 или 31 июля в Тронхейме.

Футболисты "Пяста" переходят во второй по рангу турнир Лигу Европы и во 2-м квалификационном круге будут соперничать с ирландским "Дандолком".

Первый поединок пройдет 25 июля в Гливице, ответный - 1 августа в Дандолке.-0-