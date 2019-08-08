Футболисты БАТЭ победили "Сараево" в матче квалификации Лиги Европы

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ обыграли "Сараево" 2:1 в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Зенице, подопечные Алексея Баги сразу завладели инициативой и заставили хозяев больше думать об обороне своих ворот. Преимущество борисовчан воплотилось в гол на 19-й минуте встречи, когда Дмитрий Бага четким ударом завершил комбинацию с участием Максима Скавыша и Эрвейна Мукама. Пропустив мяч, хозяева активизировались и несколько раз серьезно тревожили оборонительные порядки БАТЭ, но сравнять не удалось. В начале второго тайма гости отразили немало опасных атак боснийского чемпиона, а на 70-й минуте Максим Скавыш заработал пенальти, который уверенно реализовал Эрвейн Мукам - 2:0 в пользу БАТЭ. Вскоре из-за беспорядков на трибунах игра была прервана на несколько минут. Незапланированная пауза пошла на пользу "Сараево" и Харис Ханджич сократил разрыв в счете, но большего хозяевам добиться не удалось.

Ответная встреча пройдет 15 августа на поле "Борисов-Арены". Победитель двухматчевого противостояния белорусского и боснийского чемпионов поспорит за выход в групповой этап Лиги Европы с лучшей командой пары "Астана" (Казахстан) - "Валетта" (Мальта). Сегодня в первой игре казахстанский клуб разгромил соперников на своем поле со счетом 5:1.-0-