Футболисты БАТЭ победили "Види" в матче Лиги Европы

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ выиграли у венгерского "Види" со счетом 2:0 в домашнем матче 5-го тура Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чтобы сохранить шансы на выход в 1/16 финала, борисовчанам нужно было обязательно победить в сегодняшнем матче, и они добились своего. Первая половина встречи на поле "Борисов-Арены" прошла с ощутимым преимуществом хозяев. Уже на первых минутах борисовчане создали несколько опасных ситуаций у ворот гостей, но мяч в цель не попал. Настойчивость хозяев была вознаграждена на 22-й минуте, когда Николай Сигневич открыл счет после углового удара в исполнении капитана команды Игоря Стасевича. До перерыва футболисты БАТЭ продолжали владеть инициативой, но больше успеха не добились. Что касается гостей, то они считанные разы тревожили оборонительные порядки чемпионов Беларуси и лишь однажды заставили голкипера Дениса Щербицкого показать свое мастерство, когда за 5 минут до перерыва он парировал мяч после опасного штрафного удара. Во втором тайме "Види" сразу пошел вперед большими силами, заставив БАТЭ играть на контратаках. Одна из них оказалась успешной - на 85-й минуте Мирко Иванич прошел по левому флангу и нанес точный удар в ближний угол ворот - 2:0. В первом туре борисовчане с таким же результатом победили "Види" в Будапеште.

В другом поединке 5-го тура группы L английский "Челси", уже обеспечивший себе пропуск в плей-офф, примет в Лондоне греческий ПАОК.

Турнирное положение: "Челси" - 12 очков (4 матча), БАТЭ - 6 (5), "Види" - 6 (5), ПАОК - 3 (4).-0- -0-