Футболисты БАТЭ поднялись на 3-е место в чемпионате Беларуси

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили гродненский "Неман" и поднялись на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало игры на поле "Борисов-Арены" хозяева провели очень мощно и дважды добились успеха. На 12-й минуте встречи счет открыл Боян Дубаич, а еще через 5 минут Игорь Стасевич с пенальти удвоил результат. Пропустив два мяча, подопечные Игоря Ковалевича не опустили руки и на 31-й минуте встречи Гегам Кадимян сократил разрыв до минимума. После перерыва борисовчане еще раз поразили ворота гостей - на 70-й минуте итог матча подвел Павел Нехайчик.

В последнем матче сегодняшнего дня солигорский "Шахтер" принимает на своем стадионе футболистов "Ислочи".

Результаты остальных встреч: "Белшина" (Бобруйск) - "Динамо" (Брест) - 0:3, "Витебск" - "Славия" (Мозырь) - 2:3, "Минск" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:5, "Рух" (Брест) - "Городея" - 1:1, "Смолевичи" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 0:2, "Динамо" (Минск) - "Слуцк" - 1:2.

Турнирное положение: "Слуцк" - 16 очков, "Торпедо-БелАЗ" - 14, БАТЭ - 13, "Ислочь", "Энергетик-БГУ" - по 12, "Витебск", "Городея", "Динамо" (Брест) - по 10, "Динамо" (Минск), "Минск", "Рух" - по 9, "Неман", "Шахтер" - по 8, "Славия" - 7, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.-0-