Футболисты БАТЭ прибыли в Зеницу на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Сараево"

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ прибыли в Зеницу, где завтра проведут первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против чемпиона Боснии и Герцеговины "Сараево", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер борисовского клуба Алексей Бага включил в выездной состав 20 футболистов:

вратари - Антон Чичкан, Сергей Черник, Александр Свирский;

защитники - Дмитрий Бессмертный, Захар Волков, Эмиль Йонассен, Борис Копитович, Алексей Риос, Александр Филипович;

полузащитники - Игорь Стасевич, Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Виллюм Виллюмссон, Станислав Драгун, Эрвейн Мукам, Слободан Симович, Евгений Яблонский;

нападающие - Боян Дубайич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.

Чемпионы Беларуси заселились в Zenica Hotel, а вечером проведут предматчевую тренировку на стадионе "Билино Поле", где завтра состоится встреча с футболистами "Сараево".

Фото ФК БАТЭ

В четверг, 8 августа, игра начнется в 20.45 по белорусскому времени и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" . Ответная игра пройдет 15 августа на поле "Борисов-Арены". Победитель двухматчевого противостояния поспорит за выход в групповой этап Лиги Европы с лучшей командой пары "Астана" (Казахстан) - "Валетта" (Мальта).

Еще один белорусский представитель солигорский "Шахтер" в 3-м круге квалификации будет соперничать с итальянским "Торино". На первую встречу, которая пройдет на туринском "Стадио Олимпико" 8 августа, под началом главного тренера солигорской команды Сергея Ташуева отправились 18 игроков:

вратари - Андрей Климович, Павел Чесновский;

защитники - Сергей Матвейчик, Игорь Бурко, Никола Антич, Александр Сачивко, Павел Рыбак, Зария Ламбулич, Руслан Хадаркевич;

полузащитники - Макс Эбонг, Сергей Баланович, Юрий Ковалев, Аздрен Лулаку, Элис Бакай;

нападающие - Николай Януш, Владимир Хващинский, Дарко Бодул, Эдуард Вишняков.

Фото ФК "Шахтер"

Ответная встреча между "Шахтером" и "Торино" состоится 15 августа на минском стадионе "Динамо". В случае успеха в играх с итальянцам горняки встретятся с победителем матчей между армянским "Пюником" и английским "Вулверхэмптоном".-0-