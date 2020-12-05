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05 декабря 2020, 10:36

Футболисты БАТЭ примут брестское "Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси сегодня определится последний участник четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке 1/8 финала футболисты БАТЭ примут на поле "Борисов-Арены" брестское "Динамо" (начало в 18.45, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Эта встреча станет повторением финального поединка прошлого кубкового розыгрыша, в котором борисовчане одержали победу в овертайме с минимальным перевесом 1:0. В недавно завершившемся чемпионате страны соперники обменялись гостевыми викториями - в Бресте борисовчане победили со счетом 3:1, а в Борисове брестчане взяли реванш - 4:2.

Ранее в 1/4 финала вышли солигорский "Шахтер", жодинское "Торпедо-БелАЗ", гродненский "Неман", "Ислочь" из Минского района, "Минск", "Витебск" и представитель первой лиги национального чемпионата дзержинский "Арсенал".-0-

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