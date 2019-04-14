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Футболисты БАТЭ примут брестское "Динамо" в центральном матче 3-го тура

Спорт 14.04.2019 | 11:20
Борисов-Арена. Фото из архива
Борисов-Арена. Фото из архива

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ примут брестское "Динамо" в центральном матче 3-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В двух стартовых турах БАТЭ победил могилевский клуб "Дняпро" - 2:0 и минский "Энергетик-БГУ" - 4:0. Брестчане обыграли "Торпедо-БелАЗ" - 2:1 и "Дняпро" - 3:1. Сегодняшняя игра на поле "Борисов-Арены" начнется в 15.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Также сегодня футболисты "Ислочи" на поле ФК "Минск" сыграют с "Неманом", "Витебск" примет минское "Торпедо". Минское "Динамо" у себя дома встретится с "Городеей". А 15 апреля солигорский "Шахтер" на своем поле будет соперничать со "Слуцком".

Результаты остальных игр 3-го тура: "Гомель"-"Энергетик-БГУ" - 3:0, "Дняпро"-"Славия" - 1:2, "Торпедо-БелАЗ" - "Минск" - 1:1.-0-

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Теги
БАТЭ, ФК Динамо-Минск, футбол, чемпионат Беларуси
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