Футболисты БАТЭ примут "Витебск" в матче чемпионата Беларуси

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоятся стартовые матчи 27-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры первенства футболисты БАТЭ примут на поле "Борисов-Арены" гостей из "Витебска" (начало в 16.20, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Минское "Динамо" сыграет на своем стадионе с бобруйской "Белшиной", а "Городея" у себя дома будет соперничать с аутсайдерами турнира футболистами "Смолевичей".

В воскресенье, 25 октября, идущий вторым гродненский "Неман", встретится на своем поле с мозырской "Славией". Солигорский "Шахтер", занимающий третье место, сыграет в Молодечно со столичным "Энергетиком-БГУ". В Бресте местный "Рух" встретится с "Ислочью" из Минского района. Еще два матча пройдут 26 октября: "Минск" - "Динамо" (Брест), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Слуцк".

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 50 очков (26 матчей), "Неман" - 47 (26), "Шахтер" - 46 (25), "Динамо" (Брест) - 44 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 44 (26), "Ислочь" - 43 (26), "Динамо" (Минск) - 42 (26), "Рух" - 39 (26), "Энергетик-БГУ" - 35 (25), "Витебск" - 34 (26), "Минск" - 34 (26), "Славия" - 28 (24), "Слуцк" - 24 (25), "Городея" - 24 (26), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (26).

Список лучших бомбардиров возглавляет форвард БАТЭ Максим Скавыш, забивший 15 мячей.-0-