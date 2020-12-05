Футболисты БАТЭ пробились в четвертьфинал Кубка Беларуси

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ стали последними четвертьфиналистами розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке 1/8 финала действуюшие обладатели Кубка страны переиграли на поле "Борисов-Арены" гостей из брестского "Динамо" со счетом 4:2. Борисовчане очень мощно начали эту игру и к 13-й минуте выигрывали 2:0 - сначала отличился Неманья Милич, а потом его почин поддержал Станислав Драгун. Брестчане не опустили руки и на 18-й минуте Артем Милевский заработал пенальти, который четко реализовал Денис Лаптев. После перерыва гости продолжали атаковать и на 67-й минуте встречи Александр Нойок сравнял результат - 2:2. Однако это был их последний успех - вскоре Станислав Драгун оформил свой голевой дубль, а потом лучший снайпер борисовской дружины Максим Скавыш поставил последнюю точку в этом поединке. Эта встреча стала повторением финального поединка прошлого кубкового розыгрыша, в котором борисовчане одержали победу в овертайме с минимальным перевесом 1:0.

Ранее в 1/4 финала вышли солигорский "Шахтер", жодинское "Торпедо-БелАЗ", гродненский "Неман", "Ислочь" из Минского района, "Минск", "Витебск" и представитель первой лиги национального чемпионата дзержинский "Арсенал".-0-