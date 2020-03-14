Футболисты БАТЭ пробились в полуфинал Кубка Беларуси, одолев минское "Динамо"

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ пробился в полуфинал розыгрыша Кубка Беларуси, дважды победив в 1/4 финала минское "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

После волевой виктории в Минске со счетом 2:1, подопечные Кирилла Альшевского и на поле "Борисов-Арены" уступали динамовцам. В первом тайме ворота хозяев дважды поразил бывший игрок борисовочан Алексей Риос, но Дмитрий Бага и Егор Филипенко дважды сравнивали результат. После перерыва минчане продолжали атаковать и на 72-й минуте игры их новичок Иван Бахар забил гол, но судьи зафиксировали офсайд. А через 12 минут судьба путевки в полуфинал была решена после удара форварда БАТЭ Максим Скавыш - 3:2.

Также в субботу участником полуфинальной стадии стал нынешний обладатель Кубка страны солигорский "Шахтер", который дважды победил жодинское "Торпедо-БелАЗ" - 1:0 (в гостях) и 2:0 (дома).

Последний полуфиналист кубкового турнира станет известен в воскресенье, 15 марта. На поле ФК "Минск" футболисты "Ислочи" (Минский район) встретятся с чемпионом страны брестским "Динамо". В Бресте 10 марта эти соперники не выявили победителя, завершив встречу вничью - 0:0.

Мозырская "Славия" вышла в полуфинал без борьбы в связи с расформированием могилевского клуба "Дняпро".

Первые полуфинальные встречи должны состояться 8 и 9 апреля, ответные - 29 апреля. Решающий поединок 29-го по счету кубкового розыгрыша после восьмилетнего перерыва пройдет 24 мая на поле минского стадиона "Динамо".

В финале прошлого Кубка Беларуси футболисты "Шахтера" в третий раз завоевали трофей, победив "Витебск" на его стадионе с результатом 2:0.-0-