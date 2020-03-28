Футболисты БАТЭ проиграли второй матч на старте чемпионата Беларуси

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 28 марта 2020
Минск Облачно с прояснениями +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:06 Футболисты "Минска" победили "Динамо" в столичном дерби чемпионата Беларуси Спорт
18:45 В Испании за сутки от коронавируса умерли 832 человека В мире
18:03 Спектакль Купаловского театра "Паўлінка" посмотрели онлайн около 20 тыс. зрителей Культура
17:59 МИД создал на сайте раздел для белорусов, которым нужна помощь для возвращения на родину Общество
17:37 Россия временно закроет госграницу В мире
17:19 РЕПОРТАЖ: Прямиком из леса: как в Могилевской области делают березовый сок Регионы
17:04 Футболисты БАТЭ проиграли второй матч на старте чемпионата Беларуси Спорт
16:49 БГК имени Мешкова в четвертый раз обыграл гандболистов СКА Спорт
16:45 В Беларуси стартовала экологическая кампания "Обустроим малую родину" Общество
16:17 Лукашенко: лучше умереть стоя, чем жить на коленях Президент
15:48 Парламент Финляндии одобрил предложение правительства закрыть кафе и бары из-за коронавируса В мире
15:29 Пьяный минчанин угнал оставленное возле магазина авто Происшествия
15:08 Брестское "Динамо" победило "Слуцк" во втором туре чемпионата Беларуси Спорт
15:04 Хоккейная команда Президента вышла в финал республиканского любительского турнира Спорт
14:46 Соцработникам поступило более 1,7 тыс. заявок на доставку продуктов и предметов первой необходимости Общество
13:51 Акция "Неделя леса" позволяет каждому внести свой вклад в лесное богатство страны - Кунцевич Общество
13:44 Эксперт: основной вызов в борьбе с COVID-19 - найти баланс между сдерживанием и экономическими последствиями Экономика
13:34 Университет МЧС провел день открытых дверей онлайн Общество
13:30 ЖКХ, выплаты зарплат и благоустройство - Шерстнев провел телефонную линию Регионы
13:28 В Минске пьяная женщина за рулем совершила наезд на пять автомобилей Происшествия
13:16 Зарплата, подключение электричества, земельные вопросы - Турчин провел прямую телефонную линию Регионы
13:09 В России число заразившихся коронавирусом превысило 1,2 тыс. В мире
12:56 На рынке США возникли отрицательные цены на нефть В мире
12:52 Более 15 млн молодых деревьев высадят во время "Недели леса" в Гомельской области Регионы
12:31 Гайдукевич: в мире начинают осознавать экономические последствия паники из-за коронавируса Общество
12:05 Эксперты оценивают потери российской экономики от нерабочей недели до 1,5% ВВП В мире
12:05 Турция закрыла международное авиасообщение В мире
11:54 Порывистый ветер и до +17°С ожидается в Беларуси 29 марта Общество
11:51 Адвокатов ориентируют на дистанционное консультирование клиентов Общество
11:38 Карантинные меры в Германии ослабят не раньше 20 апреля В мире
Все новости
Все новости
Спорт
28 марта 2020, 17:04

Футболисты БАТЭ проиграли второй матч на старте чемпионата Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Чемпионат Беларуси по футболу-2020"
Брестское "Динамо" победило "Слуцк" во втором туре чемпионата Беларуси
Фавориты футбольного чемпионата Беларуси во втором туре сыграют в гостях

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ потерпели второе поражение подряд на старте 30-го чемпионата Беларуси, уступив в Мозыре местной "Славии" со счетом 1:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Проиграв в первом туре минскому "Энергетику-БГУ" (1:3), сегодня борисовчане сразу пошли вперед, и на 10-й минуте их исландский легионер Виллюм Виллюмссон открыл счет. Однако мозыряне не собирались уступать фавориту, и на 32-й минуте встречи Никита Мельников восстановил равновесие в счете, а в самом начале второго тайма он же оформил голевой дубль, принеся "Славии" волевую викторию.

В первом туре мозыряне проиграли на выезде "Слуцку" с результатом 1:3. Сегодня слуцкие футболисты принимали на своем поле чемпионов страны брестских динамовцев и уступили 0:1.

Также сегодня бронзовый призер солигорский "Шахтер" сыграет в гостях у "Городеи". В первый игровой день нынешнего национального первенства солигорские футболисты проиграли дома жодинскому "Торпедо-БЕЛАЗу" - 0:1, а городейская команда с таким же результатом уступила на выезде "Витебску".

В сегодняшнем столичном дерби футболисты "Минска" на своей арене примут "Динамо". Динамовцы в первом туре проиграли в Минске новобранцу высшей лиги брестскому "Руху" со счетом 0:1, а их сегодняшние оппоненты выиграли в Бобруйске у местной "Белшины" - 3:1.

В пятницу, 27 марта, свои вторые виктории одержали две команды: "Торпедо-БЕЛАЗ" в Жодино взяло верх над "Белшиной" - 1:0, а в Бресте "Энергетик-БГУ" с таким же результатом одолел футболистов "Руха".

Заключительные встречи второго тура пройдут 29 марта: "Ислочь" - "Смолевичи", "Неман" - "Витебск".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БАТЭ футбол чемпионат Беларуси
Новости рубрики Спорт
Футболисты "Минска" победили "Динамо" в столичном дерби чемпионата Беларуси
Фото гандбольного клуба "СКА-Минск" БГК имени Мешкова в четвертый раз обыграл гандболистов СКА
Фото ФК "Динамо-Брест" Брестское "Динамо" победило "Слуцк" во втором туре чемпионата Беларуси
Хоккейная команда Президента вышла в финал республиканского любительского турнира
Фото Associated Press НХЛ продлевает период самоизоляции игроков до 4 апреля
"Чижовка-Арена". Фото из архива "Юность" и "Шахтер" сразятся во втором матче финальной серии Кубка Президента
Главное
Александр Лукашенко во время посещения предприятия Об экономике, строительстве, коронавирусе и поддержке людей - о чем говорил Лукашенко на "Белгипсе"
Лукашенко: лучше умереть стоя, чем жить на коленях
Акция "Неделя леса" позволяет каждому внести свой вклад в лесное богатство страны - Кунцевич
РЕПОРТАЖ: Прямиком из леса: как в Могилевской области делают березовый сок
Топ-новости
Хоккейная команда Президента вышла в финал республиканского любительского турнира
Соцработникам поступило более 1,7 тыс. заявок на доставку продуктов и предметов первой необходимости
МИД создал на сайте раздел для белорусов, которым нужна помощь для возвращения на родину
В Беларуси стартовала экологическая кампания "Обустроим малую родину"
Гайдукевич: в мире начинают осознавать экономические последствия паники из-за коронавируса
Зарплата, подключение электричества, земельные вопросы - Турчин провел прямую телефонную линию
Россия временно закроет госграницу
Брестское "Динамо" победило "Слуцк" во втором туре чемпионата Беларуси
Принятые меры позволили не допустить пикообразного роста числа пациентов с COVID-19 - Минздрав
МИД прорабатывает спецрейс для возвращения из ОАЭ 150 белорусов
Адвокатов ориентируют на дистанционное консультирование клиентов
Эксперт: основной вызов в борьбе с COVID-19 - найти баланс между сдерживанием и экономическими последствиями
Футболисты БАТЭ проиграли второй матч на старте чемпионата Беларуси
"Жемчужины" в строю! В столичном комплексе "Минск Мир" - новоселья, акция и активное строительство
США выделят Беларуси $1,3 млн для борьбы с COVID-19
Афиша выходного дня: "Паўлінка" онлайн, юмор в музыке и "Гуканне вясны"
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.