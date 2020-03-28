Футболисты БАТЭ проиграли второй матч на старте чемпионата Беларуси

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ потерпели второе поражение подряд на старте 30-го чемпионата Беларуси, уступив в Мозыре местной "Славии" со счетом 1:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Проиграв в первом туре минскому "Энергетику-БГУ" (1:3), сегодня борисовчане сразу пошли вперед, и на 10-й минуте их исландский легионер Виллюм Виллюмссон открыл счет. Однако мозыряне не собирались уступать фавориту, и на 32-й минуте встречи Никита Мельников восстановил равновесие в счете, а в самом начале второго тайма он же оформил голевой дубль, принеся "Славии" волевую викторию.

В первом туре мозыряне проиграли на выезде "Слуцку" с результатом 1:3. Сегодня слуцкие футболисты принимали на своем поле чемпионов страны брестских динамовцев и уступили 0:1.

Также сегодня бронзовый призер солигорский "Шахтер" сыграет в гостях у "Городеи". В первый игровой день нынешнего национального первенства солигорские футболисты проиграли дома жодинскому "Торпедо-БЕЛАЗу" - 0:1, а городейская команда с таким же результатом уступила на выезде "Витебску".

В сегодняшнем столичном дерби футболисты "Минска" на своей арене примут "Динамо". Динамовцы в первом туре проиграли в Минске новобранцу высшей лиги брестскому "Руху" со счетом 0:1, а их сегодняшние оппоненты выиграли в Бобруйске у местной "Белшины" - 3:1.

В пятницу, 27 марта, свои вторые виктории одержали две команды: "Торпедо-БЕЛАЗ" в Жодино взяло верх над "Белшиной" - 1:0, а в Бресте "Энергетик-БГУ" с таким же результатом одолел футболистов "Руха".

Заключительные встречи второго тура пройдут 29 марта: "Ислочь" - "Смолевичи", "Неман" - "Витебск".-0-