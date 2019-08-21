Футболисты БАТЭ провели тренировку в Нур-Султане перед матчем раунда плей-офф Лиги Европы против "Астаны"

Форвард БАТЭ Антон Сарока во время тренировки на "Астана-Арене". Фото ФК "Астана"

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ провели тренировку на поле "Астана-Арены" в Нур-Султане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе чемпионов Беларуси.

Под началом главного тренера борисовчан Алексея Баги к выездной игре плей-офф квалификации Лиги Европы с казахстанской "Астаной" готовится 21 футболист:

вратари - Антон Чичкан, Сергей Черник, Александр Свирский;

защитники - Дмитрий Бессмертный, Захар Волков, Борис Копитович, Алексей Риос, Александр Филипович;

полузащитники - Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Виллюм Виллюмссон, Станислав Драгун, Эрвен Мукам, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;

нападающие - Боян Дубаич, Антон Сарока, Неманья Милич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.

Первый поединок за выход в групповой этап Лиги Европы между чемпионами Беларуси и Казахстана начнется в 17.00 (по минскому времени) 22 августа и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" . Ответная встреча состоится 29 августа на поле "Борисов-Арены".-0-

Фото ФК "Астана"