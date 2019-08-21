Футболисты БАТЭ провели тренировку в Нур-Султане перед матчем раунда плей-офф Лиги Европы против "Астаны"

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ провели тренировку на поле "Астана-Арены" в Нур-Султане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе чемпионов Беларуси.
Под началом главного тренера борисовчан Алексея Баги к выездной игре плей-офф квалификации Лиги Европы с казахстанской "Астаной" готовится 21 футболист:
вратари - Антон Чичкан, Сергей Черник, Александр Свирский;
защитники - Дмитрий Бессмертный, Захар Волков, Борис Копитович, Алексей Риос, Александр Филипович;
полузащитники - Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Виллюм Виллюмссон, Станислав Драгун, Эрвен Мукам, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;
нападающие - Боян Дубаич, Антон Сарока, Неманья Милич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.
Первый поединок за выход в групповой этап Лиги Европы между чемпионами Беларуси и Казахстана начнется в 17.00 (по минскому времени) 22 августа и будет показан в прямом эфире телеканала
Фото ФК "Астана"
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