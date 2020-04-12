Футболисты БАТЭ разгромили "Минск" в 4-м туре чемпионата Беларуси

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ разгромил "Минск" со счетом 3:0 в гостевом матче 4-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшняя игра на поле ФК "Минск" получилась для хозяев провальной. Уже в первом тайме борисовчане дважды поразили ворота Артема Леонова. На 26-й минуте встречи счет открыл Станислав Драгун, а еще через 8 минут Антон Сарока забил второй гол. После перерыва, на 62-й минуте игры, Павел Нехайчик установил окончательный результат.

Также сегодня "Смолевичи" в Борисове играют с солигорским "Шахтером", брестское "Динамо" примет на своей арене "Ислочь".

Результаты других встреч: "Неман" (Гродно) - "Белшина" (Бобруйск) - 1:1, "Торпедо-БЕЛАЗ" (Жодино) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 2:0, "Слуцк" - "Витебск" - 1:1, "Городея" - "Динамо" (Минск) - 1:0.

В заключительном поединке 4-го тура 13 апреля мозырская "Славия" примет у себя дома брестский "Рух".

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Торпедо-БЕЛАЗ", "Энергетик-БГУ" - по 9 очков, "Слуцк", "Витебск" - по 7, БАТЭ, "Славия", "Ислочь", "Городея", "Минск" - 6.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, на счету которого три гола.-0-