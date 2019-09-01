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01 сентября 2019, 21:56

Футболисты БАТЭ сенсационно проиграли "Минску" в чемпионате Беларуси

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ потерпел неожиданное поражение от футболистов "Минска" со счетом 2:3 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы провалили начальный отрезок сегодняшней игры - к 20-й минуте минчане вели 3:0. Первым ворота Сергея Черника поразил Евгений Чаговец, затем отличились Иван Бахар и Ярослав Яроцкий. Только после перерыва борисовчане прочно завладели инициативой и на 52-й минуте свой гол забил Станислав Драгун, а еще через 12 минут Александр Филипович сократил разрыв до минимума. В оставшееся время подопечные Алексея Баги много атаковли, но спасти игру так и не смогли, потерпев третье поражение в нынешнем первенстве. Футболисты "Минска" одержали четвертую победу и закрепились на 12-й позиции, набрав 20 очков в 20 проведенных встречах.

Результаты остальных матчей 20-го тура: "Славия" (Мозырь) - "Динамо" (Брест) - 2:4, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск) - 1:2, "Неман" (Гродно) - "Динамо" (Минск) - 0:1, "Гомель" - "Ислочь" (Минский район) - 2:2, "Слуцк" - "Витебск" - 3:0.

Положение в лидирующей группе: "Динамо" (Брест) - 48 очков (19 матчей), "Шахтер" - 46 (19), БАТЭ - 43 (18), "Динамо" (Минск) - 37 (19), "Ислочь" - 34 (20).-0-

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