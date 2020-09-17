Футболисты БАТЭ сыграют с болгарским ЦСКА в Лиге Европы

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проведут сегодня поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы с болгарским ЦСКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу, которая начнется в 20.00, будет судить румынская бригада арбитров. Главный судья - Хорациу Фесник, ассистенты - Валентин Аврам и Александру Черей, резервный рефери - Марцел Бирсан.

Победитель сегодняшнего матча в третьем круге квалификации встретится с клубом Б-36 с Фарерских островов, который вчера одолел на своем поле ТНС из Уэльса в серии послематчевых пенальти - 5:4 (основное и дополнительное время - 2:2).

Брестское "Динамо", уступившее израильскому "Маккаби" (0:1) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, теперь сыграет в плей-офф Лиги Европы. После первого круга квалификации из этого турнира выбыли минское "Динамо" и солигорский "Шахтер".-0-