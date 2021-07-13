Футболисты БАТЭ сыграют со "Славией" в 1/8 финала Кубка Беларуси

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нынешние обладатели трофея футболисты борисовского БАТЭ в матче за выход в четвертьфинал сыграют в гостях у мозырской "Славии".

Два представителя первой лиги национального чемпионата свои встречи 1/8 финала проведут на выезде: могилевский "Днепр" встретится в Речице с местным "Спутником", гомельский "Локомотив" в Жодино будет соперничать с "Торпедо-БелАЗом", а дзержинский "Арсенал" отправится в гости к футболистам "Витебска".

Составы остальных пар: "Слуцк" - "Динамо" (Минск), "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Неман" (Гродно), "Динамо" (Брест) - "Рух" (Брест).

Соперник "Гомеля" определится после последнего поединка 1/16 финала, в котором представитель второй лиги "Узда" примет действующего чемпиона страны солигорский "Шахтер".

Матчи 1/8 финала состоятся 7 и 8 августа. Если белорусские клубы пробьются в третий раунд европейских турниров, то свои встречи за выход в четвертьфинал Кубка страны они проведут 30 и 31 октября.

В решающем поединке прошлого розыгрыша БАТЭ в пятый раз завоевал Кубок, победив в Гомеле "Ислочь" со счетом 2:1. По три раза Кубком Беларуси владели минское "Динамо", "Шахтер", бобруйская "Белшина" и брестское "Динамо". По два трофея у столичного МТЗ-РИПО, "Гомеля", мозырской "Славии" и новополоцкого "Нафтана", по одному - у футболистов "Минска", столичного "Динамо-93", гродненского "Немана", "Витебска" и "Торпедо-БелАЗа".-0-