Футболисты БАТЭ сыграли вничью 1:1 с "Пястом" в домашнем матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ сыграли вничью с польским "Пястом" со счетом 1:1 в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Голами в прошедшей встрече на "Борисов-Арене" отличились: у гостей Петр Пажишек, а у хозяев Станислав Драгун, который на 64-й минуте сделал цифры на табло равными.

Польский клуб на старте матча выглядел увереннее в атаке, в то время как в обороне у борисовчан часто возникали ошибки. В итоге на 36-й минуте Петр Пажишек после очередного удара по воротам голкипера белорусской команды Антона Чичкана вовремя сыграл на добивании и вывел "Пяст" вперед - 1:0.

БАТЭ только после перерыва сумел наладить игру в нападении. Опасно воротам соперника угрожал Игорь Стасевич, а на 64-й минуте удача улыбнулась Станиславу Драгуну, который точным ударом переправил мяч в польские ворота - 1:1.

Однако доиграть матч до финального свистка одному из ключевых игроков борисовской дружины не удалось. На 90-й минуте Драгун получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле. В итоге полузащитник не сможет помочь БАТЭ в ответной игре с "Пястом" в Польше через неделю.

Повторная встреча состоится 17 июля в Гливице (Польша). Победитель этого противостояния во втором квалификационном раунде встретится с лучшей командой пары "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия).-0-

Фото Андрея Покумейко