Футболисты БАТЭ уступили чешскому "Пршибраму" на сборе в Турции

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проиграли первый из двух сегодняшних спаррингов на предсезонном сборе в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Белеке вице-чемпионы Беларуси встречались с чешским клубом "Пршибрам" и уступили со счетом 0:1. Единственный гол чехи забили на 34-й минуте игры. Сегодня вечером подопечные Кирилла Альшевского встретятся с представителем российской премьер-лиги "Сочи". До этого борисовчане завершили вничью встречу с еще одним чешским клубом "Фастав" из Злина - 0:0. В заключительном контрольном поединке первого турецкого сбора БАТЭ сыграет с киевским "Динамо".

Там же к сезону готовятся футболисты "Городеи". В своем первом спарринге они разошлись миром с российским "Тамбовом" - 0:0. В субботу, 8 февраля, "Городея" встретится с казахстанским "Кайсаром" из Кызылорды, на 12 февраля намечен матч с украинской "Десной" из Чернигова, 15 февраля - встреча с армянским "Пюником" из Еревана.

Новобранец высшей лиги чемпионата Беларуси брестский "Рух" сегодня сыграет с косовским клубом "Ферроникели". На турецком сборе команда Александра Седнева сыграет также с грузинским "Телави" (9 февраля) и латвийским "Вентспилсом" (13 февраля).

Футболисты "Минска" сегодня принимали на своем стадионе "Ислочь" и уступили со счетом 0:1. До этого минчане обыграли гостей из "Городеи" (3:1) и уступили с таким же результатом "Гомелю".-0-