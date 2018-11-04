Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем матче 27-го тура подопечные Алексея Баги победили гродненский "Неман" с минимальным счетом 1:0 и за 3 тура до финиша турнира стали недосягаемы для преследователей.

В других воскресных встречах минское "Торпедо" в гостях было сильнее "Слуцка" - 3:1. Жодинское "Торпедо-БелАЗ" разгромило в Могилеве местный "Днепр" со счетом 3:0, солигорский "Шахтер" не смог победить на выезде столичный "Луч" - 1:1.

Результаты других встреч 27-го тура: "Минск" - "Городея" - 0:4, "Витебск" - "Динамо" (Минск) - 0:1, "Динамо" (Брест) - "Ислочь" (Минский район) - 3:1.

Сегодня в последнем матче этого тура "Смолевичи" примут гостей из "Гомеля".

Положение в лидирующей группе: БАТЭ - 69 очков, "Шахтер" - 55, "Динамо" (Минск) - 54, "Витебск" - 53, "Торпедо-БелАЗ" - 50, "Динамо" (Брест) - 48. Замыкает турнирную таблицу "Днепр", у которого 16 очков, по 21 баллу набрали "Смолевичи" и столичное "Торпедо", 22 очка имеет "Луч".

Список лучших бомбардиров возглавляет Павел Савицкий ("Динамо", Брест), забивший 15 мячей.-0-