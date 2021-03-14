Футболисты БАТЭ выиграли у "Слуцка" в матче чемпионата Беларуси

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили "Слуцк" в последнем поединке первого тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Борисовчане с самого начала пошли вперед и уже на 5-й минуте игры их новобранец Шахбоз Умаров открыл счет. Во второй половине встречи подопечные Виталия Жуковского еще дважды поразили ворота гостей - на 57-й минуте отличился Неманья Милич, а незадолго до финального свистка Максим Скавыш подвел итог - 3:0.

В остальных встречах стартового тура 31-го национального первенства зафиксированы такие результаты:

"Шахтер" (Солигорск) - "Минск" - 1:0,

"Спутник" (Речица) - "Динамо" (Брест) - 0:4,

"Неман" (Гродно) - "Витебск" - 0:0,

"Динамо" (Минск) - "Торпедо-БелАЗ" - 3:0,

"Рух" (Брест) - "Гомель" - 1:1,

"Энергетик-БГУ" (Минск) - "Сморгонь" - 3:0,

"Ислочь" (Минский район) - "Славия" (Мозырь) - 1:0.

Во втором туре встречаются:

19 марта

"Славия" - "Торпедо-БелАЗ", "Ислочь" - "Сморгонь";

20 марта

"Энергетик-БГУ" - "Шахтер", "Витебск" - "Динамо" (Минск), "Динамо" (Брест) - БАТЭ, "Минск" - "Рух";

21 марта

"Слуцк" - "Неман", "Гомель" - "Спутник".-0-