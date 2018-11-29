Футболисты БАТЭ выигрывают у "Види" после первого тайма матча Лиги Европы

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ выигрывают у венгерского "Види" со счетом 1:0 после первого тайма матча 5-го тура Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую половину встречи на поле "Борисов-Арены" хозяева начали очень активно, и на 22-й минуте Николай Сигневич открыл счет после углового в исполнении Игоря Стасевича.-0-