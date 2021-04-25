Футболисты БАТЭ вышли на второе место в чемпионате Беларуси

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ одержали волевую победу над "Ислочью" со счетом 4:1 в матче 6-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на поле ФК "Минск" началась атаками команды Артема Радькова, и уже на 9-й минуте Дмитрий Комаровский вывел "Ислочь" вперед. Однако этот успех так и остался единственным для хозяев. В середине первого тайма Станислав Драгун сравнял счет, после перерыва он отличился во второй раз, еще по голу забили Максим Володько и Максим Скавыш. Благодаря этой виктории БАТЭ поднялся на второе место в турнирной таблице.

Позже лидер первенства солигорский "Шахтер", не потерявший пока ни одного очка, примет на своем поле брестский "Рух", а "Гомель" у себя дома встретится с жодинским "Торпедо-БелАЗом".

Результаты остальных игр 6-го тура: "Минск" - "Динамо" (Минск) - 1:3, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Неман" (Гродно) - 1:1, "Динамо" (Брест) - "Витебск" - 0:0, "Славия" (Мозырь) - "Слуцк" - 3:1, "Сморгонь" - "Спутник" (Речица) - 2:0.

Положение команд: "Шахтер" - 15 очков, БАТЭ - 14, "Динамо" (Брест) - 12, "Динамо" (Минск) - 11, "Гомель" - 10, "Ислочь" - 9, "Рух" - 9, "Минск" - 8, "Витебск" - 7, "Торпедо-БелАЗ" - 6, "Слуцк" - 5, "Энергетик-БГУ" - 5, "Сморгонь" - 4, "Славия" - 4 "Спутник" - 3, "Неман" - 3.

Список лучших бомбардиров возглавляют Андрей Соловей ("Гомель") и Дембо Дарбо ("Шахтер"), забившие по 5 мячей.-0-