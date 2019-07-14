Футболисты БАТЭ вышли в лидеры чемпионата Беларуси

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ разгромили жодинское "Торпедо-БелАЗ" в матче 15-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на поле "Борисов-Арены" началась с атак хозяев, и на 2-й минуте Неманья Милич вывел БАТЭ вперед. Не прошло и 10 мин, как Станислав Драгун сделал счет 2:0. Во втором тайме Кирилл Премудров сократил разрыв до минимума, но затем Игорь Стасевич и Максим Скавыш еще дважды поразили ворота Владимира Бушмы - 4:1 в пользу борисовчан, которые вышли на первое место в турнирной таблице. Их может опередить брестское "Динамо", которое 14 июля примет на своей арене минских динамовцев.

Результаты других игр: "Дняпро" (Могилев) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 3:4, "Минск" - "Ислочь" (Минский район) - 3:3, "Торпедо" (Минск) - "Гомель" - 1:2, "Неман" (Гродно) - "Слуцк" - 0:0.

Матчи "Славия" (Мозырь) - "Витебск" и "Городея" - "Шахтер" (Солигорск) перенесены на более поздние сроки.

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 37 очков (15 матчей), "Динамо" (Брест) - 36 (14), "Шахтер" - 31 (14), "Торпедо-БелАЗ" - 27 (15), "Ислочь" - 26 (15), "Динамо" (Минск) - 25 (14).-0-