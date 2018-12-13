Футболисты БАТЭ вышли в плей-офф Лиги Европы, победив ПАОК

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ пробились в 1/16 финала Лиги Европы, победив греческий ПАОК со счетом 3:1 в гостевом матче 6-го тура группы L, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая половина встречи в Салониках началась с атак хозяев, но они не представляли особых угроз воротам Дениса Щербицкого. Зато один из контрвыпадов борисовчан завершился голом - на 18-й минуте игры после передачи с левого фланга счет открыл Максим Скавыш. За 3 минуты до перерыва греки нарушили правила в своей штрафной площади, и Николай Сигневич реализовал пенальти. Он же оформил дубль в компенсированное время первого тайма - 3:0. После перерыва хозяева пошли вперед, и на исходе часа игрового времени Александр Прийович отыграл один мяч. Вскоре Николай Сигневич был удален с поля, и гостям пришлось думать только об обороне. Хозяева полностью владели инициативой, но борисовчане отстояли свои ворота и завоевали путевку в 1/16 финала. Футболисты БАТЭ взяли реванш у ПАОКа за поражение в домашней встрече первого круга - 1:4.

В другом матче 6-го тура группы L венгерский "Види" в Будапеште сыграл вничью с лидером - лондонским "Челси" - 2:2.

Итоговое положение: "Челси" - 16 очков, БАТЭ - 9, "Види" - 7, ПАОК - 3. -0-