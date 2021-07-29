Футболисты БАТЭ завершили еврокубковый сезон

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ завершили еврокубковый сезон, уступив батумскому "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи на поле "Борисов-Арены" Евгений Яблонский вывел хозяев вперед, а после перерыва гости забили четыре мяча - 1:4. На прошлой неделе борисовчане победили грузинский клуб на его поле со счетом 1:0.

Футболисты брестского "Динамо" в Ереване встречались с чешской "Викторией" и проиграли со счетом 1:2. Неделю назад в первом матче в Пльзени брестчане уступили с таким же результатом. В 3-м раунде "Виктория" встретится с клубом ТНС из Уэльса.

В российской Казани обладатели бронзы футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" сегодня играли с датским "Копенгагеном" и проиграли 0:5. В первом матче в столице Дании автозаводцы потерпели поражение с крупным счетом 1:4.

Чемпион Беларуси солигорский "Шахтер" в Эше намерен реабилитироваться за поражение от люксембургского клуба "Фола" (1:2). После этого фиаско главный тренер солигорской команды украинский наставник Роман Григорчук ушел со своего поста, а его место занял известный белорусский специалист Сергей Гуренко, для которого сегодняшний поединок станет первым в новой должности. В случае успеха по сумме двух встреч его подопечные встретятся с победителем пары "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Борац" (Босния и Герцеговина). Их первая игра в Белфасте завершилась крупной викторией хозяев - 4:0. Нынешний еврокубковый сезон "Шахтер" начинал в квалификации Лиги чемпионов, где дважды с одинаковым счетом 0:1 уступил болгарскому "Лудогорцу" из Разграда.-0-