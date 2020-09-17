Футболисты БАТЭ завершили выступление в Лиге Европы

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ не сумели пробиться в третий квалификационный раунд Лиги Европы, уступив на выезде болгарскому ЦСКА со счетом 0:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи в Софии борисовчане ни в чем не уступали хозяевам, и на 33-й минуте исландский легионер БАТЭ Виллюм Виллюмссон заработал пенальти. Однако выйти вперед гостям не удалось - удар сербского форварда борисовчан Неманьи Милича отразил бразильский голкипер ЦСКА Густаво Бузатто. А через десять минут армейцы добились успеха после удара гамбийского форварда Али Соу. Во второй половине игры подопечные Кирилла Альшевского много атаковали, создали несколько хороших моментов, но не реализовали их. В самой концовке хозяева забили еще один мяч в ворота Дениса Щербицкого.

В борьбе за выход в плей-офф квалификации ЛЕ ЦСКА 24 сентября примет на своей арене клуб Б-36 с Фарерских островов, который вчера одолел на своем поле ТНС из Уэльса в серии послематчевых пенальти - 5:4 (основное и дополнительное время - 2:2).

Брестское "Динамо", уступившее израильскому "Маккаби" (0:1) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, теперь сыграет в раунде плей-офф Лиги Европы, жеребьевка которого пройдет 18 сентября в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. В первом круге квалификации ЛЕ два белорусских клуба потерпели поражения. Минское "Динамо" проиграло на своей арене польскому "Пясту" из Гливице с результатом 0:2, а в Солигорске местный "Шахтер" уступил молдавскому клубу "Сфынтул Георге" в серии послематчевых пенальти - 1:4 (игровое время - 0:0).-0-